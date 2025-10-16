メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋駅の近くで歩行者3人を車ではねて死傷させたとして逮捕された男が、数年前までタクシー運転手だったことがわかりました。 警察によりますと、危険運転致死傷の疑いで16日送検された鳴海洋容疑者(71)は15日朝、軽乗用車を運転中に名古屋駅近くの交差点で青信号で横断歩道を渡っていた3人をはねた疑いがもたれています。 田中幸子さん(49)が死亡、男女2人が大けがをしました。