福岡県朝倉市で16日午前、軽トラックと自転車が衝突する事故があり、自転車に乗っていた女性が死亡しました。 警察によりますと、16日午前9時半ごろ、福岡県朝倉市多々連の交差点で、70歳の男性が運転する軽トラックと自転車が衝突しました。この事故で、自転車に乗っていた朝倉市の吉岡和枝さん（77）が意識不明の状態で病院に搬送され、およそ2時間後に死亡が確認されました。吉岡さんは胸を強く打ったとみられ、死因は外傷性