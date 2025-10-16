フランス不信任決議、政府に反対は２７１票、退陣に必要な２８９を下回る フランス政府は、１回目の不信任決議案を退ける、急進左派提出の動議で ルコルニュ首相が年金制度の画期的な改革を一時停止すると約束、一部の差は議員の支持を得る 極右政党「国民連合」も不信任動議を提出しており、近く採決が行われる予定