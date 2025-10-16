南海トラフ地震の発生に備え、大分県は16日、災害時に協力関係を結んでいる佐賀県と初会合を開きました。 南海トラフ地震の発生に備え大分県と佐賀県初会合 今後30年以内に60％から90％程度以上の確率で発生するとされている南海トラフ地震。県内では最悪の場合、およそ1万8000人が死亡し避難者数は最大で16万5000人ほどに上ると想定されています。 こうした中、総務省は職員を的確に被災地に派遣するため、大分