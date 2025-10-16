巨人のトレイ・キャベッジ外野手が１６日、羽田空港から米国へ帰国の途に就いた。来日１年目の今季は開幕から２試合連続本塁打を放ち、いきなり存在感を発揮。主砲・岡本が故障離脱中は４番も務め、終盤は「２番・中堅」でチームに貢献した。１２３試合に出場し、打率２割６分７厘、ともにチームトップの１７本塁打、５１打点。「グラウンド内外で多くの発見があった１年だったと思うんですけど、ジャイアンツというチームで素