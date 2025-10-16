岩手県一関市のブルワリーと人気ゲーム「ファイナルファンタジー（ＦＦ）」シリーズの音楽を担当した作曲家の植松伸夫さんがコラボしたオリジナルのクラフトビール２種類が誕生した。今夏の先行販売では正式な発売前にもかかわらず用意した計２００リットル分がわずか数時間で完売する好評ぶり。植松さんは「ビール好きにも自信を持っておすすめしたい」と太鼓判を押す。（松本茉莉）商品化は、植松さんが率いるバンドが２０２