まぶしっ学生寮に住む女子大生。「お隣に越してきた」と挨拶に来たのは／竜人の隣人1（1）学生寮に住む女子大生・塔子ちゃんのお隣に、竜人の留学生・ホンさんが越してきました。見た目の神々しさとは裏腹に、そそっかしくてちょっと天然なホンさんを、塔子ちゃんは放っておけず…。すぐに打ち解け、一緒に通学したりごはんを食べたり。文化のまったく異なる世界で生きてきた2人が、互いを思いやる姿にほっこりさせられます。優し