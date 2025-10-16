10月12日（日）の『有吉クイズ』では、どぶろっくの持ち込み企画「九死に突破！仰天アンビリ特捜ミステリークイズ」が放送された。人気番組のエッセンスを詰め込んだような“再現ドラマ形式”のクイズに、有吉弘行ら解答者から絶賛の声があがり…。【映像】AV撮影の現場で起きた前代未聞の大ピンチとは!?今回の企画では、お色気ネタが得意などぶろっくが、しみけんと女性AV監督のきっしーにAV撮影の現場で起きたトラブルやピンチに