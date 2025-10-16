がんと闘う人々や研究促進への思いをペダルに込めて、1800キロを駆け抜けます。アメリカの製薬会社・ブリストルマイヤーズスクイブは、社員が自転車リレーで日本各地を巡り、同行する車にかかれたQRコードなどから募金を集めるチャリティに取り組んでいます。千葉県をスタートに15日間かけておよそ1800キロを走行する予定で、16日、経由地点の愛知県幸田町に到着しました。集めた寄付は「がんに影