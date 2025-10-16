スタジアムシティに並んだのは「BMW」や「MINI」などの海外製の乗用車3台。 正規ディーラーの「MATSUFUJI」が長崎ヴェルカに無償貸与すると発表し、セレモニーが開かれました。 「MATSUFUJI」は、B3時代からクラブのスポンサーを務める「松藤グループ」内の企業です。 選手たちに快適に過ごしてもらいたいと「MINI」「BMWのSUVタイプ」「BMWのツーリングタイプ」を、複数年貸し