あす（17日）から始まる若手テニスプレーヤーの登竜門、RSK全国選抜ジュニアテニス大会を前に、ドローミーティング＝組み合わせ抽選会が行われました。 【写真を見る】若手テニスプレーヤーの登竜門「RSK全国選抜ジュニアテニス大会」の組み合わせ抽選会【岡山】 世界を目指す、ジュニアトップレベルの選手が岡山に集まりました。今年で41回目となるRSK全国選抜ジュニアテニス大会は、13歳