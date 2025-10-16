特殊詐欺を未然に防いだとして、きょう、銀行員の女性２人に警察から感謝状が贈られました。 【写真を見る】 高齢男性を "ニセ警察詐欺" から救った銀行員の "とっさの判断""本物の警察官" と信じ切る相手を何度も説得銀行員の女性2人に感謝状（山形） 被害を防いだのは、小さな気づきと優しい声がけでした。 感謝状が贈られたのは、山形銀行山形南営業部の入行６年目の佐藤静華さんと今年入行したばかりの黒瀬華那さんの２