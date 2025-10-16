特殊詐欺被害が阻止された事例がある一方、県内ではまだまだ特殊詐欺による被害がなくなりません。 【写真を見る】警察官が電話で現金要求は絶対にない！ 「あなたを逮捕しないといけない」などと言われ... 県内で特殊詐欺被害相次ぐ（山形） きょうも鶴岡市の女性が郵便局員を名乗る電話をきっかけにおよそ４７０万円をだましとられるなど被害が相次いで確認されました。 今年８月２６日、鶴岡市の５０代女性の家の固定電話