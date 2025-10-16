サンコネクションは10月15日〜11月18日の期間、ソニー製のSTARVIS対応CMOSを搭載し、元オリンパスのエンジニアが本体設計を担当した、「スーパーポケットビデオカメラ SVC-1」のクラウドファンディングを、クラウドファンディングサイト「Campfire」にて実施している。●ソニー製CMOSセンサー搭載、プロ級の3軸ジンバルも「スーパーポケットビデオカメラ SVC-1」は、タッチパネルに対応した3.5インチの液晶ディスプレーを搭載