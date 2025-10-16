●あす17日(金)は日ざしタップリ 昼間は汗ばむ暑さに●山口市内は今年101回目の真夏日か!?●土曜は午後中心に本降り この雨を境に秋深まる 上着等の準備を＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 今週は晴れたりぐずついたりの天気が日替わりでやって来ています。きょう16日(木)の県内は前線の通過に伴い、昼前から時折雨が降る、スッキリしない空模様となりました。日が暮れる時間になっても、まだ雨雲が残っている所があり、今夜はじめ頃まで気