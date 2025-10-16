これからの気象情報です。 17日(金)は、天気が回復して貴重な晴れ間となりそうです。 ◆警報・注意報 現在、県内全域にカミナリ注意報、上・中・下越に広く大雨・洪水注意報が発表されています。 また、佐渡市にはあわせて強風注意報が出ています。 ◆10月17日(金)の天気 ・上越地方 朝は雲が広がるところも、日中は晴れるでしょう。 また、各地で夏日になりますが、北風が吹くため気温の数字ほどの暑さはなさそうです