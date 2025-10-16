16日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝151円29銭前後と、午後5時時点に比べ6銭の小幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝176円38銭前後と16銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース