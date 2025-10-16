被害が相次ぐニセ電話詐欺。今年に入り、県内の被害総額が4億円を超えたことが分かりました。 警察官などをかたる「オレオレ詐欺」が急増していて、警察は注意を呼びかけています。 県警によりますと今年に入り、9月までのニセ電話詐欺による被害は 164件報告されていて、去年のペースを大きく上回っています。 被害総額は4億1700万円あまりで、過去10年間で最も多かったおととし1年間の、約3億7700万円を上回