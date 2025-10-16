中国税関総署がこのほど発表したデータによると、今年1〜9月、中国の貿易総額は前年同期比4%増の33兆6100億元（約713兆円）となり、うち輸出は同7．1%増の19兆9500億元（約423兆円）と、8四半期連続で増加を維持しました。 9月の輸出動向を地域別に見ると、対米輸出は前年同月比27%減と大幅に減少した一方、欧州連合（EU）向けは同14%増、東南アジア諸国連合（ASEAN）向けは同15．6%増、アフリカ向けは同56．4%増と多くの地域で堅