「俺のイタリアン」「俺のフレンチ」などの飲食店を展開する俺の株式会社が、新たにステーキ業態を展開する。9月22日には新宿に「俺のステーキ新宿」がオープンしており、さらに10月17日には渋谷に「俺の炭火焼ステーキ 渋谷」がオープン。高級食材をふんだんに使用し、一流シェフがつくる「俺の」流のステーキとはどんな味なのだろうか。○一頭買いA5ランク黒毛和牛をリーズナブルに 「俺の炭火焼ステーキ 渋谷」は渋谷・センター