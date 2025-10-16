別府競輪場のナイターG3「施設整備等協賛競輪」が開幕した。前半はガールズが行われ、3Rは児玉碧衣（30＝福岡）が快勝。連勝を「16」へと伸ばした。「引く姿を見せたくなかった」。人気だけに周囲からプレッシャーを受けたが、4番手を主張。レースが動くと強烈に捲って勝ち切った。「バンクが軽くて脚が回ったが、その回転に自分がついていけていない感じ。道中で無駄にバックも踏んだし、いい感じで踏めた割には息が上がっ