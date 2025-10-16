FC町田ゼルビアは16日、東京都町田市内の三輪緑山ベースで全体練習を行い、日本代表のFW相馬勇紀（28）とDF望月ヘンリー海輝（24）が合流した。2人は日本代表の一員として14日の国際親善試合ブラジル戦に途中出場。ともにウイングバックで、相馬が左、望月が右に入り、サッカー王国初撃破となる歴史的勝利に貢献した。黒田剛監督は非公開練習後の取材でブラジル戦を現地で観戦したと明かし「（会場のスタンドには）町田のユ