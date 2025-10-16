政策協議の初会合に出席した、自民党の高市総裁（右）と日本維新の会の藤田共同代表＝16日午後、国会自民党と日本維新の会は16日、連立政権樹立に向けた政策協議の初会合を国会内で開いた。維新が提示した12項目の柱からなる政策要求のうち、憲法改正や外交・安全保障、エネルギーなど基本政策の一致を確認した。一方、食料品の消費税率0％への引き下げと、企業・団体献金の禁止では意見が折り合わず、17日に再協議する。政策