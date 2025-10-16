東京電力ホールディングス（ＨＤ）の小早川智明社長は１６日、新潟県の柏崎刈羽原子力発電所（全７基）１、２号機の廃炉を検討すると表明した。県に１０００億円規模の資金を拠出する方針も示した。東電は６、７号機の再稼働を目指しているが、地元からは１〜５号機のうち１基以上の廃炉や経済的な恩恵を求める声が上がっていた。地元の要望に応え、再稼働を実現させたい考えだ。小早川氏は県議会に出席し、方針を表明した。再