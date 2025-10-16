30年前に都内で起きた強盗事件で、フィリピンに逃亡していた62歳の男が強制送還され逮捕されました。相原久仁雄容疑者（62）は1995年、知人の男2人と共謀し、東京・大田区のゲーム喫茶で、経営者の男性にナイフを突きつけて暴行を加え、現金70万円を奪った強盗致傷の疑いが持たれています。相原容疑者は事件当日にフィリピンに出国し、30年あまりにわたって逃亡生活を続けていました。警視庁の調べに対し、相原容疑者は容疑を認め