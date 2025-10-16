「２０２５パーソルクライマックスシリーズパ」ファイナルステージ第２戦のソフトバンク―日本ハム（１６日、みずほペイペイ）の試合前始球式にホークスＯＢの松田宣浩氏（４２）が登場した。マウンドに上がった松田氏は各ベンチに礼をした後、セットポジションからホームへと投げ込んだ。球はやや引っかかり気味に左へと逸れた。最後はおなじみの?熱男パフォーマンス?を披露し、球場を大いに盛り上げた。松田氏は「最高