名古屋駅近くで軽自動車にはねられ3人が死傷した事故で、逮捕された運転手の男(71)が、制御困難なほどの速度で突っ込んだとみられることが分かりました。名古屋市の職業不詳・鳴海洋容疑者(71)は今月15日、名古屋駅近くで横断歩道に軽自動車で突っ込み、男女3人をはねた過失運転致傷の現行犯で逮捕されました。3人のうち、稲沢市の会社員・田中幸子さん(49)が死亡、男女2人が重傷です。田中さんを知る人：「にこっとされて挨