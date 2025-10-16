興梠慎三の引退試合メンバーが発表された浦和レッズは10月15日、12月13日に埼玉スタジアムで行われる元日本代表FW興梠慎三の引退試合に出場するメンバーを発表した。対戦カードは「URAWA REDS 2017 vs KASHIMA ANTLERS 2007-09」となり、豪華な面々が顔を揃える。引退試合の開催にああって興梠は「このような機会をいただき大変光栄です。感謝しております。鹿島で8年間、浦和で11年間、本当に充実したサッカー人生を送ること