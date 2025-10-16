去年よりひと月ほど早く、愛知県がインフルエンザの流行期に入りました。 【写真を見る】去年より約1か月早くインフルエンザ流行期入り 愛知県 ｢手洗いやマスク着用 感染防止対策を｣ 過去10年間で2番目に早い 愛知県によりますと、10月6日～12日までに県内163の医療機関から報告されたインフルエンザの患者は、平均1.10人で流行の目安となる1人を上回りました。 このため県は、インフルエンザの流行期入りを発表しました