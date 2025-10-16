東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の17日の天気をお伝えします。福岡県内は秋雨前線の影響で雲が広がり、各地で雨となりました。朝の最低気温は22℃ほどで、この時期としてはかなり高い気温となりました。最高気温は30℃前後まで上がり、日中は蒸し暑くなりました。これからの天気です。17日は天気が回復し、青空が広がるでしょう。天気の崩れはなく、絶好の洗濯日和となりそうです。朝の最低気温は20