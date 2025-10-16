コスプレイヤーでタレント、2人組ユニット「めり〜ぽっぴん」のメンバー・米倉みゆが16日までにインスタグラムを更新。ソロショットを披露すると、称賛の声が寄せられた。【写真】「デカ女」話題のコスプレイヤー、話題沸騰“スタイル抜群”ラウンドガール姿など（7枚）米倉は「待望のOL写真集第2弾制作決定今回はオフィスから飛び出して、東京駅にて撮影しました！」と明かしつつ、OLコス姿を披露。カメラに向かって様々な