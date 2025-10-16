第７８回秋季全道高校野球大会の準々決勝４試合が１６日、札幌市の大和ハウスプレミストドームで行われ、準決勝に進出する４校が出そろった。休養日２日を挟み、準決勝は１９日に行われる。対戦カードは、白樺学園―立命館慶祥、北照―旭川実。優勝すれば白樺学園は６年ぶり２度目、北照は１３年ぶり６度目となる。旭川実は０３、０６年のセンバツに出場しているが、希望枠と神宮枠での出場だったため準優勝が最高成績。立命館