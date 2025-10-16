◆女子ジュニアゴルフ大会アニカ・インビテーショナル・アジアＰＲＥＳＥＮＴＥＤＢＹサーティワンアイスクリーム第２日（１６日、静岡県裾野市・ファイブハンドレッドクラブ＝６４９２ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、今年の海外メジャー・全米女子オープンに出場した１７歳の長沢愛羅（ルネサンス高３年）が７バーディー、１ボギー、１ダブルボギーの６８で回り、通算９アンダーの首位をキープした。４位