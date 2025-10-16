「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第２戦、阪神−ＤｅＮＡ」（１６日、甲子園球場）阪神の佐藤輝明内野手が初回、先制のタイムリー二塁打を放った。１死二、三塁の好機で高め１４９キロをとらえた打球が左翼線方向へ。深めに守っていたＤｅＮＡの左翼・佐野が全力で前進したが追いつけず、遊撃・石上との中間地点にポトリと落ちた。その間に三塁走者の中野が生還して先制のホームを踏んだ。阪神はなおも１死二、三塁