パティシエの鎧塚俊彦氏が16日、自身のインスタグラムを更新し、この日60歳の誕生日を迎えたことを報告。亡き妻・川島なお美さんとのエピソードも披露した。鎧塚氏は川島さんの墓前に報告する写真を投稿し「本日、還暦を迎え朝一で女房にご報告。祖父と父を共に59歳で亡くした私には58歳、59歳は特別な年でした。鎧塚家にとっての厄年を心配した女房はあらゆる占術に見てもらいましたが何れも59歳に危機が訪れ、それを乗り越え