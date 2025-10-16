元乃木坂４６で俳優の山下美月（２６）が１６日、都内で公開中の映画「火喰鳥を、喰う」大ヒット御礼舞台あいさつに水上恒司（２６）、ＳｎｏｗＭａｎ・宮舘涼太（３２）らと登場した。美しい白のセットアップで登壇。３日の公開から時間がたち、周囲からの反響について問われると「ちょうど１週間前に親知らずを４本一気に抜歯したんです。もう一気にやっちゃおうと思って」と驚きの報告をすると、水上と宮舘は「４本！？」