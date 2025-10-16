【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグは１５日、リーグ優勝決定シリーズ（７回戦制）が行われ、ア・リーグ第３戦でブルージェイズ（東地区１位）が５本塁打を放ってマリナーズ（西１位）に１３―４で大勝し、１勝２敗とした。ナ・リーグ第３戦は１６日に行われ、大谷、山本、佐々木が所属するドジャース（西１位）が３連勝をかけ、本拠地でブルワーズ（中１位）と対戦する。今季のポストシーズン８試合で打率１割４分７厘に低