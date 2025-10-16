第45回新聞広告大賞を受賞したアサヒビールの古沢毅氏（中央）。左は日本新聞協会の中村史郎会長＝16日午後、東京都内日本新聞協会は16日、東京都内のホテルで「新聞広告の日」記念式典を開き、第45回新聞広告大賞を受賞したアサヒビールの「47都道府県おつかれ生新聞」に対し、表彰状などを贈った。同社の古沢毅常務執行役員マーケティング本部長は「地元の人が住んでいる地域に愛着や誇りを持ってもらえるような、ぬくもりの