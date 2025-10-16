ロックバンド「ヤバイTシャツ屋さん」のベース・ボーカル、ありぼぼさんが自身のXで、第一子を出産したことを報告しました。【写真を見る】【ヤバイＴシャツ屋さん・ありぼぼ】出産を報告「赤ちゃんをリリースしましたちょっぴり声が低い女の子です」ありぼぼさんは「ご報告 いつも応援してくれているみなさまへ」と題して投稿。「先日地元・大阪府高槻市にて赤ちゃんをリリースしました ちょっぴり声が低い女の子です。」と、ヤ