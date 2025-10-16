自民党は新たな連立政権を見据え、日本維新の会との政策協議をスタートさせました。新たな連立は誕生するのでしょうか。きょうの動きをご覧ください。次の総理大臣になるのは誰か。新たな動きを見せたのが日本維新の会です。日本維新の会藤田文武 共同代表「（自民党の）高市総裁からは首班（総理）指名への協力のお願い。そして、連立を含めて深く踏み込んで欲しいというお願いのもと、まずは政策協議に入らせていただけな