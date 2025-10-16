「第３４回寛仁親王牌・世界選手権記念トーナメント・Ｇ１」が２３日から２６日まで、群馬県の前橋競輪場で開催される。このＰＲのため、前橋市産業経済部公営事業課の大塚直樹課長ら関係者が１６日、ＹｏｕＴｕｂｅｒ『逆転ペダル』の「編集者マリ」と「まっすー」を伴い東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。この大会は前橋が発祥の地で、３年ぶり２３回目の開催。３連覇が懸かる古性優作（大阪）をはじめ、Ｓ班９人が勢