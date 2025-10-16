イオンは、業績好調な都市型の小型スーパー「まいばすけっと」の出店を加速する。来期以降は年間200店舗以上を出店する計画だが、吉田昭夫社長は「（コンビニと違って）すべて直営店のためビジネスをコントロールしやすいことが強み。新店で課題となるオペレーションの品質は大部分でマニュアル化が進んでおり、教育センターも設置した。来期から高速出店できる体制が整ってきた」などと語った。■首都圏のニーズに合致「まいばす