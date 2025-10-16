10月16日、フジテレビ系『めざましテレビ』に、今田美桜がVTR出演。多忙な日々を振り返った。【関連】今田美桜、“同郷の先輩”奈緒はお世話になった恩人「とにかくやっぱり優しくて、お料理がとても上手」今回番組では、今年を象徴するスターを表彰する『anan AWARD 2025』にて、俳優部門を受賞した今田にインタビューを実施。この中で、2025年度前期のNHK連続テレビ小説『あんぱん』で主演を果たし、飛躍の年になった今田に、“