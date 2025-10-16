新たにオープンする「モンブランTHE珀山(はくざん)」って？ 東京駅八重洲北口を出てすぐの「大丸東京店」1階食品ほっぺタウンに、モンブランスイーツ専門店「モンブランTHE珀山(はくざん)」が2025年10月29日(水)よりオープンします。ヨーロッパで生まれ、日本でも時代と共に独自の変化を遂げてきたモンブランですが、「モンブランTHE珀山」で提供されるのは、これまでにない、新たなおいしさをモットーにした新食感のモンブランス