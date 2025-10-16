バイエルンでプレイする韓国代表DFキム・ミンジェ（28）は今冬セリエAに復帰する可能性があるようだ。2022年夏に加入したナポリでスクデットを獲得し、その名を世界に轟かせたキム・ミンジェ。アジア最高DFとして評価も高かった同選手だが、翌年に移籍したバイエルンでは思うようなインパクトを残せていない。今シーズンはここまで公式戦6試合に出場しているが、プレイタイムは326分に留まっている。またリーグ戦での出場は2試合の