ユヴェントスは現在サウジアラビアのアル・アハリでプレイするコートジボワール代表MFフランク・ケシエ(28)の獲得に興味を持っているようだ。アタランタで欧州キャリアをスタートさせ、その後チェゼーナ、ACミラン、バルセロナを経て2023年夏に活躍の場をサウジアラビアへ移したケシエ。今シーズンはここまで公式戦10試合に出場して3ゴールを記録しており、主力選手として躍動している。そんななか、伊『La Gazzetta dello Sport』