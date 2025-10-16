W杯欧州予選・グループKで、イングランド代表はラトビア代表と対戦。5-0と勝利を収め、全勝・無失点の圧倒的な戦績でいちはやく欧州からの本大会出場を決めた。今回の招集メンバーで話題となったのは、レアル・マドリードMFジュード・ベリンガムを欠いたことだ。もちろん肩の手術から復帰したばかりだという明確な理由があるが、リーグ戦には出始めており試合に出られないほどではなかった。入れ替わるように招集されるようになっ