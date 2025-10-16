アイドルグループ・AKB48の小栗有以（23）が、初のフォト＆スタイルブック（タイトル未定／宝島社）を12月5日に発売することが決定した。【先行カット】抜群の透明感！しなやかなスタイルを披露する小栗有以撮影のロケ地は大分県。大自然を満喫するリラックスした表情からフォトジェニックな写真まで、“ゆいゆい”の魅力を余すところなく掲載。また、本書でしか見られない浴衣姿や温泉を堪能する姿も披露している。ゆいゆいと