食欲の秋です。 全国から自慢のグルメを満喫できるイベントが、長崎市の浜屋百貨店で開かれています。 （店員） 「神戸の一口丸餃子、いかがでしょうか」 名古屋名物のあの手羽先や、 銀座のすし店が提供する「天然本マグロのにぎり」も。 さらに今が旬のスイーツまで。 日本各地の話題のグルメが味わえます。 長崎市の浜屋百貨店で開催中の「全国選抜 うまいもの大会」。 全国各地