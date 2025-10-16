巨人は16日、ケラー投手、キャベッジ外野手、ヘルナンデス外野手の計3選手が帰国したと発表した。入団1年目だったキャベッジは開幕から中軸として打線をけん引。4番も務めるなど123試合に出場して打率・267、17本塁打、51打点だった。2年目のヘルナンデスは52試合の出場で打率・211。移籍2年目のケラーは45試合の登板で防御率3・11だった。